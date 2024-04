Serie C, a Catania sale la febbre da derby: contro il Messina in ventimila al Massimino per scacciare l’incubo play out

CALCIO

Per i rossazzurri vietato sbagliare: e il pubblico stasera garantirà la carica necessaria

Non è un notizia inedita, quella del pienone al Massimino. Ma dopo i fatti di Padova torniamo volentieri a parlare di tifo. Quello vero. Il Catania deve evitare i play out e – messo da parte il malcontento per le sconfitte in campionato – il pubblico risponde. Sempre. Va celebrato questo attaccamento alla maglia. Ecco, i giocatori prendano esempio da questa risposta d’amore, di appartenenza.

Dice bene Zeoli, alla vigilia e non lo fa per piaggeria perché non fa parte del suo bagaglio umano: «Il pubblico catanese non ha eguali». Si rendano conto una volta di più i calciatori che indossano la casacca rossazzurra. E rispondano secondo le aspettative. Perchè un successo potrebbe mettere la squadra nelle condizioni di evitare un crollo verticale verso zone pericolose. Una sconfitta sarebbe drammatica sotto ogni aspetto.

L’apporto di 20 mila persone, rischiamo di essere noiosi, ma è la pura verità, non ha riscontro in tante piazze di Serie A. E per questo alle 20,45, lo scenario del Massimino sarà una meraviglia solo a guardarlo prima del fischio d’inizio.

Avversari su di giri

Poi sarà bagarre, perché il Messina è arrivato quasi alla salvezza con un gruppo che ha vissuto crisi fino a mettere in discussione – sarebbe stato un errore senza rimedio – l’operato di un tecnico come Giacomo Modica che ha mestiere, competenza tattica. Ha anche cuore per una città che, lo ha ripetuto recentemente, lo ha formato come giocatore. Non andiamo a rivangare il rapporto con Zeman perchè è storia ampiamente nota e ribadita. Focalizziamo, piuttosto, il lavoro che Giacomino ha portato avanti in un ambiente che ha fame di gloria e che non perdona. Nessuno perdona le sconfitte, Modica lo sa bene ed è rimasto al timone della squadra senza tentennare. Oggi si gode il frutto di un lavoro che meriterebbe una riconferma a furor di popolo.

Al di là della tattica, che conta – eccome se conta – alle 20,45 e per oltre 90 minuti avrà un’importanza fondamentale l’atteggiamento mentale delle due squadre. Vietato sbagliare l’approccio, vietato distrarsi. Non solo palle inattive, ma anche corsa, aggressione degli spazi, diagonali di rientro fatte come si deve. Questo è, alla vigilia, il tema di un piccolo grande derby che deciderà una fetta di stagione, specialmente per il Catania.

Niente Sturaro

Zeoli non avrà ancora una volta Sturaro, ormai oggetto misterioso in una stagione davvero sfortunata per l’ex Juve. Magari sarà utile per i play off se i padroni di casa arriveranno a centrarli, evitando di sprofondare nella zona spareggi per la sopravvivenza. In porta potrebbe giocare di nuovo Furlan, se fosse 3-5-2, l’allenatore rossazzurro potrebbe schierare insieme Cianci e Di Carmine. Fra poco si vedrà.