Serie C, è ufficiale: anche Catania-Giugliano a porte chiuse per gli incidenti causati dagli ultrà rossazzurri a Padova

CALCIO

Lo ha deciso il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive

Adesso è ufficiale, Catania-Giugliano, partita del campionato di serie C in programma giovedì con inizio alle 20,45 sarà disputata a porte chiuse. Lo ha deciso il Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) al termine di un vertice tenuto in mattinata e nel corso del quale è sono stati tenuti in considerazione gli incidenti di Padova causati da un gruppo di ultras etnei.

Confermato che anche il match di ritorno di coppa, in programma martedì 2 aprile verrà disputato senza la presenza di pubblico al Massimino.