Catania-Foggia: rossazzurri inarrestabili, 6-0 firmato Lunetta!

Serie C

L'esordio in campionato dei rossazzurri: la squadra di Toscano ospita i pugliesi al Massimino

Si è conclusa come meglio non poteva per i colori rossazzurri Catania-Foggia, valevole per la prima giornata del campionato di calcio di serie C.

93′- Fischio finale: il Catania stravince la gara contro il Foggia con un netto 6-0. Le reti si sono state siglate da Cicerelli, Donnarumma, Ierardi, Forte, D’Ausilio e Lunetta. Tutto il pubblico in piedi ad applaudire i rossazzurri sulle note della colonna sonora di Giuseppe Castiglia.

91′- Ammonito il foggiano Castaldi.

90′- Assegnati tre minuti di recupero.

89′- L’arbitro viene richiamato al Var per un potenziale fallo di mano in area di rigore ma poi fa segno che non è avvenuto nulla, il gioco riprende normalmente.

81′- Il Catania non si ferma: sesto gol dei rossazzurri con Gabriele Lunetta dopo una splendida rovesciata di Raimo respinta dal portiere foggiano, spettacolo al Massimino.

78′- Il Catania sostituisce Donnarumma con Raimo.

72′- Sostituzione nel Catania: esce tra applausi scroscianti Cicerelli, al suo posto Stoppa.

71′- Uno splendido tiro dal limite dell’aria dopo una serpentina vincente in mezzo agli avversari vale il 5-0 per il Catania grazie a D’Ausilio.

68′- Casasola vicino al 5-0 con un colpo di testa, tiro centrale, che viene respinto dal portiere Borbei.

66′– Doppio cambio per il Catania: entrano in campo Lunetta e D’Ausilio per Forte e Jiménez. Un cambio anche per il Foggia che sostituisce Buttaro per Bignami.

62′– Rossazzurri vicini alla cinquina con il tiro di Forte, un bel rasoterra che viene deviato provvidenzialmente dalla difesa foggiana.

57′- Azione insistita del Foggia che stavolta arriva bene nell’area di rigore del Catania, il tiro di Garofalo si spegne di poco a lato alla sinistra di Dini.

54′– Nuova ammonizione per i pugliesi stavolta per il numero 3, Felicioli.

52′– Primo cartellino giallo della gara al foggiano Pazienza.

49′- Calcio d’angolo per il Catania (che sostituisce Ierari con Pieraccini), spazza via la difesa del Foggia.

45+3′- Finisce un primo tempo eccezionale del Catania che non poteva debuttare in modo migliore in campionato e di fronte al suo pubblico. Quattro reti grazie a Cicerelli, Donnarumma, Ierardi e Forte. Applausi a scena aperta da tutti i tifosi del Massimino.

45′- L’arbitro Mirabella assegna tre minuti di recupero.

44′- Squillo del Foggia, il tiro si spegne alto sopra la traversa.

43′- Ancora un’incursione in area di Cicerelli, spazza via la palla la difesa del Foggia. Rossazzurri in costante e continua pressione offensiva.

39′– 4-0 del Catania con la rete siglata da Forte! I rossazzurri mandano in visibilio il Massimino con le loro giocate e la pressione costante ai danni del Foggia che non ha praticamente mai tirato nello specchio della porta.

38′– L’arbitro conferma la sua decisione, calcio di rigore per il Catania.

35′– Calcio di rigore per i rossazzurri! L’arbitro Mirabella va al Var per stabilire se c’è il fallo o per eventualmente cambiare la decisione.

32′– Gol del Catania: il 3-0 è firmato da Ierardi su calcio d’angolo battuto da Cicerelli, rossazzurri che dominano.

25′– Primo squillo del Foggia: discesa sulla fascia destra di Garofalo, assist per Bevilacqua il cui tiro si spegne di poco a lato alla destra di Dini.

20′– Raddoppio del Catania! Colpo di testa di Donnarumma su perfetto assist di Casasola, 2-0 e pubblico in piedi ad esultare. I rossazzurri sono padroni del campo e mostrano, fin qui, una netta superiorità tecnico-tattica.

14′– La squadra di Toscano spinge, Corbari tira dal limite dell’area di rigore ma il pallone si spegne alto sopra la traversa.

12′ – Occasione per il Catania, colpo di testa di Aloi ma Jimenez era in fuorigioco, rossazzurri padroni del campo.

7′– Esplode il Massimino! Cicerelli realizza dal dischetto, Catania in vantaggio per 1-0.

6′– Calcio di rigore per il Catania, fallo su Jimenez.

2′– Primo calcio di punizione per il Catania, fallo su Celli: dalla tre quarti batte Donnarumma ma il colpo di testa dei rossazzurri finisce di poco a lato. La squadra di Toscano inizia con il piede sull’acceleratore.