Cerignola-Catania: finisce la gara, rossazzurri che tornano con un punto

Serie C

I rossazzurri con l'obiettivo di conquistare i tre punti

Dopo il turno infrasettimanale i rossazzurri di nuovo in campo per la settimana giornata del campionato di Lega Pro, girone C.

95′- Finisce 0-0 tra Cerignola e Catania.

94′- Altra enorme occasione per il Cerignola con Moreso, Dini in angolo. Fuori di pochissimo il colpo di testa successivo di Spaltro.

90′- L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

86′- Cambio nel Cerignola: D’Orazio per Emmausso.

85′- Gambale a centimetri dal gol, Cerignola ancora pericoloso.

84′- Cambio Catania: entra Quaini al posto di Di Tacchio

83′- Ammonito Di Tacchio per gioco scorretto.

79′- Occasione enorme per il Cerignola che prende la traversa con Russo.

72′- Occasione Catania con il colpo di testa di Corbari che finisce fuori.

71′- Doppio cambio per il Cerignola: Gambale per Cuppone, Zak Ruggiero per Cretella

68′- Il Catania va in gol con Lunetta ma l’arbitro fischia per un fallo sui calciatori di casa da parte di Corbari, rete annullata.

64′- Cerignola sostituisce Paolucci con Spaltro.

62′- Colpo di testa di Lunetta su cross di Casasola, para il portiere del Cerignola.

61′- Ci prova dalla distanza Cicerelli, il pallone finisce fuori.

58′- Nel Catania fuori Stoppa per Cicerelli.

48′- Altra occasione per Cuppone, bravissimo Dini a parare in uscita.

47′- Conclusione alta di pochissimo, Cuppone vicino al gol.

46′- Il Cerignola sostituisce Bianchini con Moreso.

46′- Per il Catania fa entrare Donnarumma al posto di Pieraccini.

45’+4– Finisce il primo tempo, meglio il Cerignola che ha avuto due palle gol, i rossazzurri pericolosi con Lunetta.

45′- Sono tre i minuti di recupero.

42′- Pallonetto di Lunetta con il portiere in uscita ma la palla finisce alta sopra la traversa.

38′- Gran controllo in area di Lunetta ma viene anticipato dalla difesa del Cerignola.

31′- Punizione per il Catania ma la difesa del Cerignola è attenta.

30′- Ammonito Cretella per gioco scorretto.

27′- Per il Catania entra Jimenéz per Forte che non riesce a proseguire.

26′- Gran parata di Dini su tiro di Paolucci.

23′- Gioco fermo, problemi per Forte. Il calciatore si tocca l’inguine.

20′- Lunetta ci prova dalla distanza ma la palla finisce fuori.

18′- Ancora un grande pericolo per la difesa del Catania con Emmausso, si salvano i rossazzurri.

14′- Palla gol per Cuppone che si ritrova a tu per tu con Dini dopo un errore di Pieraccini ma il portiere rossazzurro neutralizza il tiro.

10- Pericoloso Emmausso, il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

8′- Il Catania ci prova con Casasola, tiro parato da Greco.

2′- Cerignola in area del Catania ma la difesa del Catania allontana il pericolo.

All’esterno dello stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola sono presenti un centinaio di tifosi del Catania che non entreranno perché sprovvisti di tessera. 200 circa sono, invece, coloro i quali avranno accesso all’impianto.

Catania: Dini, Stoppa, Di Tacchio, Di Gennaro, Lunetta, Casasola, Corbari, Forte, Ierardi, Pieraccini.

A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Jimenéz, Cicerelli, Quaini, Raimo, Donnarumma, Quiroz, Forti, D’Ausilio. All. Michele Napoli

Cerignola: Greco, Todisco, Russo, Vitale, Martinelli, Visentin, Paolucci, Bianchini, Cuppone, Cretella, Emmausso.