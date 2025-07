Serie C, decisi i tre gironi: ecco chi sono le avversarie di Catania, Siracusa e Trapani

calcio

Nel girone meridionale l'Atalanta U23. La Juve Nex Gen nel girone B, l'Inter U23 nel girone settenrionale.

l girone C con l’Atalanta Under 23 e con tre siciliane: Catania, Siracusa, Trapani. Sono stati diffusi i tre raggruppamenti della categoria in attesa del sorteggio delle giornate che avverrà lunedì 28 luglio sui canali social della Serie C. Domani saranno anche ufficializzate le gare della Coppa Italia. Il Catania esordirà in Coppa Italia il 17 agosto, mentre il 24 disputerà come le avversarie la prima di campionato.

La Lega Pro ha definito la composizione dei gironi della Serie C per la stagione 2025-2026, mantenendo la tradizionale suddivisione geografica in tre raggruppamenti. Il campionato coinvolgerà 63 squadre, divise tra Girone A, Girone B e Girone C, con una formula che prevede promozioni dirette, playoff e retrocessioni.

Girone A – Nord ItaliaQuesto girone include principalmente formazioni del Nord e presenta squadre storiche e club con ambizioni importanti. Tra le compagini più rilevanti figurano L.R. Vicenza e Novara, oltre alla presenza di seconde squadre come Inter U23 che rappresentano i vivai dei club di Serie A. Ecco alcune delle squadre del Girone A:AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona.

Girone B – Centro ItaliaCopre le regioni centrali, con club storici e nuove formazioni, e vede oltre a squadre laziali e umbro-marchigiane, anche alcune toscane come Arezzo, Livorno, Pontedera e Pianese. Nel raggruppamento B spiccano formazioni come Juventus Next Gen, che è una delle seconde squadre più competitive. Alcune formazioni del Girone B sono:Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro.

Girone C – Sud e IsoleÈ il girone che copre il Sud Italia e le isole, tradizionalmente il più variegato per realtà e tifoserie appassionate. Tra le squadre più note ci sono Catania, Benevento, Salernitana e le seconde squadre Atalanta U23. Completano il raggruppamento molte squadre appassionate e storiche mirando alla promozione. Alcune formazioni di questo girone sono:Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani.

La stagione 2025/2026 della Serie C prenderà il via il 24 agosto 2025 e si concluderà il 26 aprile 2026, prima dell’inizio dei playoff. Anche quest’anno è confermato il sistema con tre turni infrasettimanali e una pausa invernale a fine dicembre.