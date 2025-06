Serie C: finale playoff ‘mondiale’ e in alta definizione

agenzia

Su Sky e Rai 2,in streaming su NOW.All'estero FIFA+ e Rai Italia

ROMA, 31 MAG – Sarà una doppia finale Playoff ‘mondiale’, quella del 2 e 7 giugno tra Pescara e Ternana, che verrà trasmessa in Italia e all’estero – arrivando in ogni continente – per milioni di telespettatori. Un evento che si preannuncia spettacolare, proseguendo nel processo di crescita della passata stagione. Standard di produzione televisiva più elevati, per un prodotto bello e appetibile, voluti da Lega Pro per aumentare la qualità dell’offerta: il layout produttivo sarà ulteriormente potenziato fino a 12 camere, grazie all’introduzione di una camera reverse per angolazioni alternative, due microcamere posizionate in prossimità delle reti delle porte, un drone per riprese aeree dinamiche e un operatore con camera con stabilizzatore Ronin, per seguire da vicino il vivo dell’azione. Una Serie C sempre più seguita su Sky – con tutte le partite in diretta e in modalità Diretta Gol – e su Rai, che hanno arricchito la narrazione con risorse editoriali dedicate per raccontare ogni emozione di questa fase decisiva, pronta a vivere un altro momento storico: per la prima volta, la doppia finale Playoff tra Pescara e Ternana verrà trasmessa in diretta su Rai 2. Un campionato che supera anche i confini italiani con la distribuzione internazionale su FIFA+ e con l’inserimento all’interno dei palinsesti Rai Italia, capace di raggiungere i tifosi della Serie C NOW in tutto il mondo. Un traguardo reso possibile da un investimento congiunto – tecnico e narrativo – pensato per celebrare le partite più attese della stagione e offrirle ad una community allargata.

