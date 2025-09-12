calcio
Serie C, gli anticipi e i posticipi delle siciliane: Catania Siracusa si gioca il 5 ottobre alle 14,30
La Lega ha ufficializzato date e orari dall'ottava alla sedicesima giornata
La Lega di Serie C ha ufficializzato anticipi e posticipi dall’ottavo al sedicesimo turno. Molte gare delle tre siciliane si disputeranno alle 14,30, ma anche all’ora di pranzo. Come Casertana-Siracusa di domenica 19 ottobre messa in calendario alle 12,30. Il segmento individuato dalla Lega comincia con Catania-Siracusa, scontro tutto siciliano previsto domenica 5 ottobre alle 14,30. I rossazzurri disputeranno in questo frangente solo una sfida in notturna, quella di Caserta venerdì 31 ottobre alle 20,30.
Ecco il calendario completo di tutte le gare.
OTTAVO TURNO
Catania–Siracusa, domenica 5 ottobre alle 14,30
Trapani-Giugliano domenica 5 ottobre alle 14,30
NONO TURNO
Giugliano-Catania, sabato 11 ottobre alle 14,30
Siracusa-Sorrento, domenica 12 ottobre alle 14,30
Cavese-Trapani, domenica 12 ottobre alle 14,30
DECIMO TURNO
Casertana-Siracusa, domenica 19 ottobre alle 12,30
Catania-Salernitana, domenica 19 ottobre alle 14,30
Atalanta U23-Trapani, domenica 19 ottobre all 14,30
UNDICESIMO TURNO
Siracusa-Casarano, sabato 25 ottobre alle 17,30
Trapani-Cerignola, domenica 26 ottobre alle 12,30
Catania-Benevento, domenica 26 ottobre alle 14,30
DODICESIMO TURNO
Casertana-Catania, venerdì 31 ottobre alle 20,30
Crotone-Trapani, domenica 2 novembre alle 14,30
Giugliano-Siracusa domenica 2 novembre alle 17,30
TREDICESIMO TURNO
Trapani-Picerno sabato 8 novembre alle 14,30
Siracusa-Latina, domenica 9 novembre alle 14,30
Catania-Team Altamura, domenica 9 novembre alle 14,30
QUATTORDICESIMO TURNO
Picerno-Siracusa, sabato 15 novembre alle 14,30
Casarano-Catania, sabato 15 novembre ore 14,30
Potenza-Trapani domenica 16 novembre alle 14,30
QUINDICESIMO TURNO
Siracusa-Altamura, sabato 22 novembre ore 14,30
Trapani-Foggia, sabato 22 novembre ore 14,30
Catania-Latina, domenica 23 novembre ore 14:30
SEDICESIMO TURNO
AZ Picerno-Catania, sabato 29 novembre ore 14,30
Trapani-Monopoli, domenica 30 novembre ore 14,30
Atalanta U23-Siracusa, domenica 30 novembre ore 14,30COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA