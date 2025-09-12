Sfoglia il giornale

Serie C, gli anticipi e i posticipi delle siciliane: Catania Siracusa si gioca il 5 ottobre alle 14,30

La Lega ha ufficializzato date e orari dall'ottava alla sedicesima giornata

Di Redazione |

La Lega di Serie C ha ufficializzato anticipi e posticipi dall’ottavo al sedicesimo turno. Molte gare delle tre siciliane si disputeranno alle 14,30, ma anche all’ora di pranzo. Come Casertana-Siracusa di domenica 19 ottobre messa in calendario alle 12,30. Il segmento individuato dalla Lega comincia con Catania-Siracusa, scontro tutto siciliano previsto domenica 5 ottobre alle 14,30. I rossazzurri disputeranno in questo frangente solo una sfida in notturna, quella di Caserta venerdì 31 ottobre alle 20,30.

Ecco il calendario completo di tutte le gare.

OTTAVO TURNO

CataniaSiracusa, domenica 5 ottobre alle 14,30

Trapani-Giugliano domenica 5 ottobre alle 14,30

NONO TURNO

Giugliano-Catania, sabato 11 ottobre alle 14,30

Siracusa-Sorrento, domenica 12 ottobre alle 14,30

Cavese-Trapani, domenica 12 ottobre alle 14,30

DECIMO TURNO

Casertana-Siracusa, domenica 19 ottobre alle 12,30

Catania-Salernitana, domenica 19 ottobre alle 14,30

Atalanta U23-Trapani, domenica 19 ottobre all 14,30

UNDICESIMO TURNO

Siracusa-Casarano, sabato 25 ottobre alle 17,30

Trapani-Cerignola, domenica 26 ottobre alle 12,30

Catania-Benevento, domenica 26 ottobre alle 14,30

DODICESIMO TURNO

Casertana-Catania, venerdì 31 ottobre alle 20,30

Crotone-Trapani, domenica 2 novembre alle 14,30

Giugliano-Siracusa domenica 2 novembre alle 17,30

TREDICESIMO TURNO

Trapani-Picerno sabato 8 novembre alle 14,30

Siracusa-Latina, domenica 9 novembre alle 14,30

Catania-Team Altamura, domenica 9 novembre alle 14,30

QUATTORDICESIMO TURNO

Picerno-Siracusa, sabato 15 novembre alle 14,30

Casarano-Catania, sabato 15 novembre ore 14,30

Potenza-Trapani domenica 16 novembre alle 14,30

QUINDICESIMO TURNO

Siracusa-Altamura, sabato 22 novembre ore 14,30

Trapani-Foggia, sabato 22 novembre ore 14,30

Catania-Latina, domenica 23 novembre ore 14:30

SEDICESIMO TURNO

AZ Picerno-Catania, sabato 29 novembre ore 14,30

Trapani-Monopoli, domenica 30 novembre ore 14,30

Atalanta U23-Siracusa, domenica 30 novembre ore 14,30COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

