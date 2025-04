Serie C, i primi verdetti: Avellino promosso, Catania a Potenza per difendere il quinto posto: i possibili avversari ai play off

calcio

I rossazzurri se vincono sono sicuri del posto in classifica che permette di giocare in casa

Vincendo 2-1 al Viviani di Potenza, contro il Sorrento, l’Avellino stacca il Cerignola di 8 punti e, contemporaneamente, prende il biglietto per la serie B. Gli irpini, seguiti da circa 1000 tifosi, verranno scortati, al ritorno, fino al Partenio dove comincerà la festa biancoverde. La squadra di Biancolino, a cui bastava un punto, ha approfittato del tonfo del Cerignola, sconfitto da un gol di Palermo e da un’Altamura che non molla l’osso, nonostante la salvezza ormai acquisita.

Il Trapani vince a Benevento ed assapora un brodino caldo in vista dell’ultima giornata che potrebbe regalare i play off, spareggi post season dove approda anche la Juventus Next Generation che batte la Cavese grazie a un Daffara monumentale, autore di almeno cinque parate salva risultato. Il Monopoli segna tre gol in 22′, poi vince con il fiatone (3-2) contro il Giugliano. In coda il Latina batte il Potenza ed è salvo. A giocarsi un posto nel play out il Messina che vince 2-1 a Foggia con doppietta di Luciani, i satanelli pugliesi e la Casertana (ottimo 2-0 al Crotone) di un grande portiere Zanellati. Sarà decisiva l’ultima giornata.