Serie C, il 24 agosto via al campionato: la Coppa Italia comincerà il 17 agosto

Calcio

Prevista un’unica sosta, il 28 dicembre, in occasione della pausa di fine anno

Catania, Siracusa, Trapani hanno già conosciuto le date di riferimento per la prossima stagione agonistica. Nel pomeriggio la Lega Pro ha ufficializzato i primi appuntamenti. Il campionato di Serie C comincerà domenica 24 agosto 2025 e si concluderà domenica 26 aprile 2026. Prevista un’unica sosta, il 28 dicembre, in occasione della pausa di fine anno. Sono stati inseriti anche tre i turni infrasettimanali ma le date sono ancora da definire. La Coppa Italia di Serie C prenderà il via poco dopo la fine dei ritiri, ovvero domenica 17 agosto con il primo turno eliminatorio.

