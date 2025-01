Serie C, il presidente del Trapani “chiama” Mario Balotelli: «Sarebbe un piacere averlo qui, io sono pronto…»

CALCIO

I granata sognano l'attaccante che secondo alcuni rumors sarebbe già in uscita dal Genoa

Ottavo in classifica a pari merito col Catania nel girone C di serie C, il Trapani sogna Mario Balotelli. Davanti ai rumors che danno l’attaccante già in uscita dal Genoa dopo pochi mesi, il presidente del club siciliano Valerio Antonini esce allo scoperto su X: “Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi, un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni? Io sono pronto a parlarne…”.

