Serie C, il programma degli anticipi e dei posticipi dal primo al settimo turno: il Catania comincia in casa col Foggia 

Calcio

L'inizio domenica 24 alle 21 per i rossazzurri; il Siracusa in posticipo a Salerno

Il campionato s’avvicina e la Lega Pro ha già stabilito il programma e l’orario delle partite delle prime sette giornate in Serie C. Catania. Siracusa e Trapani le siciliane coinvolte. Il primo turno si giocherà tutto in notturna con Catania-Foggia e Casarano-Trapani domenica alle 21, il giorno dopo esordirà in C dopo la promozione il Siracusa opposto in casa della Salernitana.

Ecco il programma completo di anticipi e posticipi delle siciliane.

Primo turno: Catania-Foggia e Casarano-Trapani domenica 24 alle 21, Salernitana-Siracusa lunedì 25 alle 21.

Secondo turno: Cavese-Catania sabato 30 alle 18, Trapani-Latina sabato 30 alle 21, Siracusa-Monopoli domenica 31 alle 21.

Terzo turno: Sorrento-Trapani sabato alle 17,30, Catania-Monopoli sabato 6 settembre alle 20,30, Cerignola-Siracusa domenica 7 alle 20,30.

Quarto turno: Siracusa-Benevento sabato 13 settembre alle 17,30, Cosenza-Catania domenica 14 alle 15, Trapani-Casertana domenica 14 alle 17,30.

Quinto turno: Catania-Sorrento e Crotone-Siracusa sabato 20 settembre alle 17,30, Altamura-Trapani domenica 21 alle 15.

Sesto turno: Siracusa-Potenza mercoledì 24 settembre alle 18,30, Trapani-Catania mercoledì 24 alle 20,30.