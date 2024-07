Serie C, ecco il calendario: il Catania parte in trasferta a Sorrento

calcio

Messina in casa contro il Potenza, Trapani in trasferta contro il Foggia

Varato il calendario della stagione 2024/25 della serie C. Per il Catania esordio in trasferta il 25 agosto contro il Sorrento. Per il Messina esordio casalingo contro il Potenza, mentre il neo promosso Trapani se la vedrà allo Zaccheria contro il Foggia. Quest’anno nel girone C quello meridionale c’è anche la Juventus NexGen che comincerà in casa contro il Cerignola.

La prima in casa del Catania il primo settembre, avversario il Benevento in quello che sarà una sorta di duello tra aspiranti grandi.

Il dettaglio