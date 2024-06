Serie C, sorteggiati i gironi: Catania, Trapani e Messina con la Juventus NextGen

calcio

La AtalantaU23 resta nel girone A, mentre il Milan Futuro finisce nel girone B

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro nella riunione di oggi, ha deliberato la composizione dei gironi del campionato serie C NOW per la stagione sportiva 2024/2025.

Eccoli nel dettaglio:

GIRONE A Albinoleffe – Alcione Milano – Arzignano Valchiampo – Atalanta U23 – Caldiero Terme – Feralpisalò – Giana Erminio – L.R.Vicenza – Lecco – Lumezzane – Novara – Padova – Pergolettese – Pro Patria – Pro Vercelli – Renate – Trento – Triestina – Union Clodiense – Virtus Verona.

GIRONE B Arezzo – Ascoli – Campobasso – Carpi – Gubbio – Legnago Salus – Lucchese – Milan Futuro – Perugia – Pescara – Pianese – Pineto – Pontedera – Rimini – Sestri Levante – Spal – Ternana – Torres – Virtus Entella – Vis Pesaro.