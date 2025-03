Serie C, Turris fuori dal campionato: la decisione del tribunale federale nazionale e la nuova classifica

CALCIO

C'è anche una penalizzazione per la prossima stagione

Dopo il Taranto, anche la Turris è fuori dal campionato di Serie C, girone meridionale. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, riunitosi in mattinata ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni defenestrando il club corallino per numerose inadempienze e violazioni di natura amministrativa. La società campana sarà anche penalizzata di tre punti per la stagione ventura. L’amministratore unico, Antonio Piedepalumbo, è stato inibito per tre anni.

Con la cancellazione della società di Torre del Greco, la classifica del girone C della Serie C cambia notevolmente. Il Catania perde un solo punto, frutto del pareggio che aveva ottenuto nel match d’andata. Il confronto del girone di ritorno avrebbe dovuto giocarsi oggi pomeriggio, ma la Lega Pro aveva rinviato a data da destinarsi la partita che, adesso, viene anch’essa cancellata. In questo momento le altre squadre sono in campo per disputare il turno infrasettimanale.

Ecco la nuova graduatoria che non tiene conto delle gare in corso e che aggiorneremo nel pomeriggio con i risultati che stanno maturando. Tra parentesi, i punti che ogni avversaria ha perso perché erano frutto di vittorie e pareggi ottenuti negli scontri diretti con la società estromessa.

LA NUOVA CLASSIFICA

Audace Cerignola 55 (-6 i punti conquistati con la Turris)

Avellino 54 (-4)

Monopoli 46 (-6)

Benevento 44 (-3)

Crotone 44 (-3)

Potenza 41 (-4)

Catania 40 (-1)

Picerno 36 (-3)

Giugliano 35 (-3)

Juventus Next Gen 32 (-1)

Trapani 32 (-6)

Sorrento 31 (-4)

Cavese 31 (-3)

Team Altamura 31 (-1)

Foggia 30 (-3)

Latina 24 (-3)

Casertana 19 (-4)