Un grave episodio di intimidazione ha sconvolto la notte della città, quando una ventina di persone con il volto coperto si sono radunate sotto l’abitazione del presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro. Il gruppo ha lanciato sacchi di immondizia, fumogeni e bombe carta, creando forte allarme e turbando la serenità del quartiere. L’episodio si è verificato poche ore dopo la comunicazione ufficiale della società, che ha rifiutato le offerte di acquisizione presentate da Valerio Antonini e dalla Palella Holdings LLC.

Una decisione che, evidentemente, ha alimentato tensioni e frustrazioni tra alcuni soggetti, portando a un gesto di violenza che ha scosso l’intera comunità sportiva e cittadina.Per fortuna, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, la folla è stata dispersa e la calma è stata ripristinata nel quartiere. Le indagini sono immediatamente scattate per identificare i responsabili e assicurare alla giustizia chi ha preso parte a questa intimidazione. Dopo l’accaduto, il presidente Giovanni Di Mauro ha espresso tutta la sua amarezza e il suo sdegno: «Sono disgustato e molto amareggiato per quanto successo. Per colpa di queste persone, l’Acireale meriterebbe di non fare più calcio, ma per fortuna ci sono tante altre persone per bene. È chiaro però che adesso servirà una presa di posizione forte, perché non ci sentiamo più tutelati nemmeno da chi dovrebbe farlo contro questi delinquenti».

Di Mauro ha anche raccontato come, nelle ore precedenti, avesse deciso di mantenere la società, nonostante le tensioni e le voci di una possibile cessione: «Nella serata di ieri ci è mancato poco che non ci incrociassimo con loro perché stavo rientrando a casa proprio a quell’ora. Cosa sarebbe successo a me e alla mia famiglia? O ai miei figli che vanno in giro per Acireale? Ho deciso di tenere la società, ma questa notte ha cambiato tutto».Il clima nella città è fortemente teso, ma non mancano le reazioni di solidarietà e condanna. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha condannato duramente l’atto: «Qualsiasi atto che viola il rispetto di qualcun altro non ha nulla a che fare con lo sport. Un gesto come questo va condannato senza se e senza ma, perché fa male a tutta la città». Anche Salvatore Palella, CEO di Palella Holdings, ha espresso il suo sostegno al presidente Di Mauro: «Affinché episodi di violenza non si ripetano più in futuro, dobbiamo mantenere un clima di rispetto e civiltà».Da parte di Valerio Antonini, coinvolto nella vicenda societaria, è arrivata una presa di distanza netta: «Prendo le distanze da questi atteggiamenti non accettabili. La violenza è una cosa da non mischiare con lo sport. Mai e poi mai. Solidarietà al presidente Di Mauro e alla sua famiglia». In un momento così delicato, l’episodio di intimidazione ad Acireale rappresenta un grave segnale di allarme per tutta la comunità sportiva e civile. La violenza, in qualsiasi forma, non può e non deve trovare spazio nel mondo dello sport, che dovrebbe essere sempre un esempio di rispetto, lealtà e solidarietà.

UFFICIALE MARCO COPPA

Nella giornata di ieri, inoltre, è arrivata l’ufficialità della guida tecnica: sarà Marco Coppa a sedere sulla panchina granata per la prossima stagione.

PRIMI VOLTI NUOVI

E contestualmente sono arrivate le ufficialità anche dei primi volti nuovi, ovvero Andrea Russotto (ex Catania e Siracusa) e Walter Cozza cresciuto nel settore giovanile del Catania.