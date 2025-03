Serie D, l’Akragas si ritira dal campionato e il Siracusa ora trema

il caso

La società - già virtualmente retrocessa - ha detto basta. Come cambia la classifica.

«La Società dell’Akragas comunica ufficialmente di aver trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti la propria rinuncia improrogabile alla prosecuzione del campionato di Serie D. Dopo un’attenta e sofferta valutazione, il club ha preso atto dell’impossibilità di garantire la continuità della stagione agonistica a causa di difficoltà gestionali ed economiche che non consentono di proseguire il percorso intrapreso. Nonostante questa difficile decisione, la Società conferma il proprio impegno nella crescita dei giovani talenti e proseguirà regolarmente le attività del settore giovanile, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo al movimento calcistico locale».

Questo il comunicato diffuso nel primo pomeriggio dal club biancazzurro.