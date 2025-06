Settecolli: bene Curtis e Ceccon, finali nei 50 sl e 200 dorso

agenzia

Un solo italiano in finale nei 50 farfalla, è Lorenzo Gargani

ROMA, 28 GIU – L’ultimo giorno del Settecolli si apre con le batterie dei 50 stile libero femminili che vedono protagonista ancora Sara Curtis. Nuota a cinquantaquattro centesimi dal suo record italiano di 24″43. La 18enne di Savigliano tocca in 24″97 (unica a scendere sotto ai 25″ al mattino), e mette nel mirino un altro show dopo essere stata ieri regina nella doppia distanza. Si qualifica per la finale, ma dei 200 dorso, Thomas Ceccon. Il migliore delle batterie è lo svizzero Roman Mityukov – bronzo olimpico a Parigi 2024 – in 1’58″48, mentre l’azzurro nuota con il settimo crono del mattino, chiudendo in 2’01″36. Prenota la doppietta un altro svizzero, Noe Ponti, che domina i 50 farfalla. Il 24enne di Locarno e campione iridato in vasca corta nuota in 22″75 a meno di cinque decimi dal record del mondo che l’ucraino Andriy Govorov siglò proprio al Settecolli nel 2018. Un solo azzurro in finale ed è il friulano Lorenzo Gargani (CUS Udine) sesto in 23″66.

