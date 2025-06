Settecolli: Ceccon primo nei 200 dorso, ‘ora sotto con i 100’

agenzia

'Devo allenarmi a gareggiare, fatto poco quest'anno'

ROMA, 28 GIU – Al Settecolli di Roma, Thomas Ceccon vince nei 200 dorso con il tempo di 1:56.55. Secondo posto per lo svizzero Roman Mityukov (1:56.72) e terzo l’altro azzurro, Christian Bacico (1:58.21). “Sono un po’ stanco dalla gara, quando passi forte all’inizio e poi vai a calare, fai molta più fatica rispetto a una gara negativa”, ha detto il nuotatore di Schio dopo aver vinto al Foro Italico. “Ho fatto tanto di più rispetto agli altri anni in allenamento per i 200 – ha spiegato Ceccon che a LA 2028 porterà anche questa disciplina -. Da questo Settecolli in vista di Singapore porto via un bel duecento. Devo allenarmi di nuovo a gareggiare a questo livello perché l’ho fatto poco quest’anno. Ora torno a casa e torno ad allenarmi di più sul 100”.

