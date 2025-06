Settecolli: Curtis vince anche i 50 sl, ‘pressioni? Sì ma sane’

agenzia

'Sono soddisfatta di come ho nuotato e gareggiato'

ROMA, 28 GIU – Sara Curtis vince al Settecolli nei 50 stile libero bissando così il successo di ieri nei 100. Chiude la gara con il tempo di 24.74. Secondo posto per Silvia di Pietro (24.81) e terzo posto per l’ungherese Petra Senanszky (25.02). “Di Pietro è sempre pericolosa (ride, ndr). Ci siamo divertite, è stata una bella gara, nonostante il periodo in carico. Ma sono soddisfatta per come ho gareggiato e nuotato”, ha detto Curtis dopo il successo. “Pressioni per Singapore? Forse le uniche sono date dalle mie aspettative, ma sono le stesse che mi fanno andare sempre meglio, le mie pressioni sono sane”, ha aggiunto. Conclude sulla maturità da poco sostenuta: “E’ stato faticoso venire qui con la testa giusta, ma essere qui mi fa sentire a casa”.

