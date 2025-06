agenzia

L'azzurro torna in vasca dopo i Giochi di Parigi

ROMA, 28 GIU – Gregorio Paltrienieri chiude il Trofeo Settecolli di Roma e lo fa tornando a gareggiare nei 1500 stile libero come non succedeva dai Giochi di Parigi. Secondo posto per l’olimpionico con 14:58.22, dietro al tedesco Florian Wellbrock (14:53.59). Terzo posto per Ivan Giovannoni (15:03.90)

