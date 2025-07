Sfida a Imola: Il Team Raptor punta al riscatto nell’Endurance GT

Automobilismo

Dopo una partenza di stagione in salita, il trio Nicolosi-Di Benedetto-Carboni arriva all’appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Il prestigioso tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è pronto ad accogliere, nel weekend (1-3 agosto), il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Dopo un inizio di campionato segnato da episodi sfortunati, il Team Raptor Engineering è determinato a voltare pagina e a rientrare stabilmente tra i protagonisti della serie.

L’equipaggio composto dal catanese Giuseppe Nicolosi, dal palermitano Davide Di Benedetto e dal laziale Gianluca Carboni arriva a Imola con rinnovata fiducia. Il team ha lavorato duramente nelle settimane successive alla gara di Monza per affinare il setup della Porsche 911 Cup 992 di ultima generazione e mettere i piloti nelle condizioni ideali per esprimere il massimo potenziale.

«Questa è una gara molto importante per noi – ha dichiarato Giuseppe Nicolosi – dopo Misano e Monza abbiamo analizzato ogni dettaglio. Siamo cresciuti come squadra e ci sentiamo pronti. Imola è un circuito che amo: tecnico, veloce, dove il pilota può fare la differenza. Scendiamo in pista per stare davanti, senza fare calcoli».