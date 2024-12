Sfida in quota, Baroni cerca un’altra impresa a Napoli

agenzia

La Lazio, dopo il 3-1 in Coppa a Conte, a caccia del bis

ROMA, 07 DIC – “A Napoli sarà un’altra partita. Sappiamo che sarà dura; ogni squadra ha il suo Dna, noi dobbiamo andare lì a giocarcela”. Parole e musica di Marco Baroni che, già dopo il successo in Coppa Italia per 3-1 contro gli azzurri di Conte, aveva iniziato a gettare le base per costruire un’altra impresa, stavolta ancora più complicata rispetto a quella dell’Olimpico. La vittoria in coppa, infatti, ha galvanizzato l’ambiente ma il tecnico è consapevole che, per uscire indenni dal Maradona, servirà una prova da grande squadra, oltre che la spinta di tutti. Intanto, però, è arrivata quella dei tifosi che hanno atteso la squadra alla stazione Termini prima della partenza per incoraggiarla proprio in vista della trasferta a Napoli, cruciale per capire le reali ambizioni di un gruppo che, contro le grandi, ha faticato a raccogliere punti. Nelle sfide contro le big, infatti, i biancocelesti hanno messo insieme due sconfitte – con Juventus e Fiorentina – e un pari nel 2-2 dell’Olimpico con il Milan. Contro la squadra di Conte, poi, c’è da sconfiggere anche la storia; nelle 68 gare di Serie A a Napoli infatti, i biancocelesti hanno vinto solo 12 volte, l`ultima per 1-2 nel settembre 2023. Completano il dato 22 pareggi – risultato che manca dall’1-1 del novembre 2016 – e 34 sconfitte. Sono inoltre 70 i gol realizzati dai capitolini, contro i 117 dei campani. Numeri che testimoniano come, per uscire indenni dall’impianto partenopeo, servirà una vera e propria impresa. E se a rendere ancora più complicata la trasferta ci si mettono le assenze di Rovella, squalificato, e Vecino ancora alle prese con le noie muscolari, Baroni può sorridere per il recupero di Tavares e Dia, due delle pedine fondamentali di questa Lazio che, ancora una volta, proverà a sovvertire i pronostici per iniziare con il piede giusto un filotto di partite – Napoli, Ajax, Inter, Lecce, Atalanta e Roma – che diranno quali sono le reali ambizioni della stagione biancoceleste.

