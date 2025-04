Sfortuna spagnoli a Madrid, dopo Alcaraz rinuncia Badosa

agenzia

La n.9 al mondo non scende in campo, problemi alla schiena

ROMA, 25 APR – Dopo la rinuncia di Carlos Alcaraz, avvenuta appena 24 ore fa, è arrivata un’altra doccia fredda per il tennis spagnolo al torneo di Madrid. La numero 9 al mondo, Paula Badosa, ha annunciato di non poter affrontare la russa Veronika Kudermetova a causa di dolori alla schiena. I problemi della 27enne erano noti, ma l’atleta ha cercato fino all’ultimo di scendere in campo dovendo però alla fine gettare la spugna: “Mi dispiace molto, spero di tornare presto al 100%” ha scritto Badosa sui social. Quello con la Kudermetova doveva essere uni dei primi match della giornata, tra i quali è in programma anche quello tra Jasmine Paolini e la britannica Katie Boulter.

