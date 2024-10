agenzia

Ora per il n. 1 del mondo ci sarà una nuova sfida con Medvedev

ROMA, 09 OTT – Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale dello Shangai Masters battendo l’americano Ben Shelton per 6-4 7-6. Nei quarti di finale Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas per 7-6 6-3.

