Shanghai, Alcaraz batte in scioltezza il cinese Shang Juncheng

Per lo spagnolo è il decimo successo consecutivo

ROMA, 05 OTT – A tre giorni dal successo su Jannik Sinner nella finale dell’Atp 500 di Pechino, Carlos Alcaraz è sceso in campo nel Masters 1000 di Shanghai, battendo in appena 1 ora e 16 minuti il numero 51 del mondo Shang Juncheng, con il punteggio di 6-2, 6-2. La testa di serie numero 3 ha così ottenuto il decimo successo consecutivo. “Ultimamente sto giocando davvero bene e sto solo cercando di mantenere lo slancio”, ha commentato lo spagnolo. “Ho avuto solo il tempo di allenarmi prima di giocare questa partita e poter iniziare. Ecco perché questa vittoria mi rende orgoglioso” ha aggiunto Alcaraz. Nel prossimo turno affronterà un altro giocatore locale, Yibing Wu (24 anni), ex 54esimo al mondo sceso al 560esimo dopo una stagione quasi senza incontri.

