Shanghai, Djokovic fatica ma avanza

agenzia

Batte in due set al tiebreak il ventenne statunitense Michelsen

ROMA, 05 OTT – Novak Djokovic, a caccia del suo centesimo titolo, ha battuto Alex Michelsen in due set entrambi conclusi al tiebreak 7-6 (7/3), 7-6 (11/9) nel suo ingresso nel Masters 1000 di Shanghai. Il vincitore del torneo olimpico a Parigi contro il ventenne americano si è trovato in difficoltà. Sotto 3-0, il 37enne serbo si è svegliato e gradualmente è passato in vantaggio nel primo set per vincere al tie-break. Nel secondo ha tolto il servizio a Michelsen per portarsi in vantaggio sul 3-1, ma è stato raggiunto da Michelsen e superato sul 4-3. Anche in questo caso il serbo ha dovuto attendere il tiebreak. Ha quindi salvato due set point prima di concludere il suo terzo match point con un servizio vincente. “Djoko” affronterà nel turno successivo Flavio Cobolli o lo svizzero Stan Wawrinka.

