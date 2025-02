Short track world tour, italiano Sighel argento nei 1.000mt

agenzia

Al'Unipol Forum di Assago seconda medaglia per l'azzurro

MILANO, 16 FEB – Ancora una medaglia per Pietro Sighel nella giornata conclusiva della tappa italiana dell’Isu Short Track World Tour che si sta svolgendo all’Unipol Forum di Assago a un anno dai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri nei 500 metri, il pattinatore azzurro ha conquistato l’argento nei 1.000 metri vinti dal canadese William Dandjinou. “È stata una gara all’attacco – commenta Sighel a caldo – William ha fatto un’ottima prestazione, io ho provato a riattaccarlo ma era difficile e ho difeso la posizione. Abbiamo girato tutti molto forte. Sono molto più soddisfatto di ieri per come ho gareggiato, a prescindere dal valore del metallo della medaglia. Perché mi chiamano uomo ragno? È il soprannome che mi hanno dato e lo accetto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA