Si ritira il portiere cileno Bravo, top con Barca e City

ROMA, 27 AGO – A 41 anni, il portiere della nazionale cilena Claudio Bravo ha deciso di lasciare il calcio, annunciandolo con un video sui social media. Dopo 150 presenze con la nazionale e in oltre 20 anni di carriera ad alto livello, Bravo ha avuto i suoi momenti migliori giocando in Europa, tra la Liga e la Premier League, e in particolare nelle due stagioni al Barcellona, con cui nel 2015 ha vinto il triplete (Liga, Coppa del Re e Champions League), e nelle quattro al Manchester City di Pep Guardiola, con il quale ha conquistato altri otto trofei tra il 2016 e il 2020. In nazionale, Bravo è stato capitano della squadra che ha vinto la Coppa America nel 2015 e nel 2016. Nell’ultima edizione, due mesi fa negli Stati Uniti, è diventato il giocatore più anziano a disputare una partita della competizione creata nel 1916, a oltre 41 anni, superando il record detenuto dal 1977 dal portiere boliviano Carlos Truco (39 anni.

