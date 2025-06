Si spegne in semifinale il sogno tricolore del Trapani Shark: Brescia vince anche Gara 3 e vola in finale

basket

I siciliani, secondi nella regular season, hanno stupito. I lombardi affronteranno una tra Milano e Bologna

La stagione da sogno della Trapani Shark si conclude con la sconfitta in Gara 3 della semifinale LBA contro Brescia, che si impone 92-86 al PalaLeonessa. La squadra neopromossa, capace di chiudere seconda in regular season, non riesce a confermare l’ottimo percorso nella serie decisiva, nonostante una prestazione combattuta fino all’ultimo minuto.

Trapani, reduce da un’annata straordinaria, ha faticato a mantenere la stessa incisività e freschezza vista durante il campionato, subendo la maggiore esperienza e solidità dei padroni di casa. Coach Jasmin Repesa ha guidato una squadra che ha saputo stupire, con protagonisti come Horton, Robinson, Rossato, Alibegovic,Notae, Yeboah, Eboua, Petrucelli, Galloway, Brown, Mollura, Gentile e l’ultimo arrivato Ogbeide, che hanno contribuito a costruire un progetto solido e competitivo, capace di affrontare con successo avversari di alto livello.

Gara 3 fatale

Gara3 si è giocata punto a punto fin dai primi minuti, con Trapani che ha chiuso il primo quarto in vantaggio grazie a un Horton dominante e a un Robinson ispirato. Brescia ha però reagito con forza, trovando ritmo e continuità soprattutto grazie a Ndour, Della Valle e Ivanovic, che hanno permesso ai padroni di casa di arrivare al riposo lungo avanti 47-42. Nel terzo quarto la lotta si è intensificata, con continui capovolgimenti di fronte e un equilibrio serrato. Trapani è riuscita a portarsi anche a +2, dimostrando grande carattere, ma errori decisivi nei momenti chiave – tra cui tiri liberi sbagliati e palle perse – hanno favorito Brescia, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni e mantenere il vantaggio.

I tifosi trapanesi in trasferta