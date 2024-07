Silverstone: Hamilton, grossi progressi della Mercedes

agenzia

"Acquisire team Gresini? Amo la MotoGP, magari tra qualche anno"

ROMA, 04 LUG – “In termini di velocità pura non siamo ancora come Red Bull e McLaren, ma ci sono stati dei grossi passi avanti”. Lewis Hamilton concorda con il compagno George Russell sul fatto che la Mercedes ormai non è lontana dalle migliori monoposto della F1. Nella conferenza stampa che precede il Gp della Gran Bretagna, Hamilton è tornato al “ricordo più bello a Silverstone, nel 2008, la vittoria sotto la pioggia”. Ma anche quella del 2021 gli diede “una grande soddisfazione. Il livello raggiunto in quella gara fu forse il maggiora per me in condizioni di pioggia”. Hamilton ha risposto anche alle voci che lo darebbero interessato ad acquistare il team Gresini che partecipa al mondiale MotoGP: “Ho sempre amato la MotoGP, sono interessato alla crescita dello sport in generale, ma non siamo a quel punto (acquisire un team, ndr). Sono interessato al valore patrimoniale ed a comprendere come assumere la proprietà di una squadra, magari nei prossimi 5 o 10 anni ci saranno delle opportunità in tal senso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA