Silvestri (M5S), interrogazione su sponsor di maglia dell’Inter

agenzia

Pubblicità gioco azzardo vietata, potenziale conflitto con legge

ROMA, 11 LUG – “Capisco perfettamente le preoccupazioni riguardo al nuovo sponsor di maglia dell’Inter, BetssonSport, e al potenziale conflitto con l’art. 9 del Decreto Dignità approvato grazie al Movimento 5 Stelle, che vieta la pubblicità del gioco d’azzardo, diretta e indiretta, e che per fortuna non è stato ancora abrogato da questo governo. Nelle prossime settimane farò una interrogazione parlamentare sulla questione, chiamando in causa il governo proprio per evitare situazioni di potenziali conflitti. E’ infatti fondamentale che le autorità competenti verifichino la conformità di tali accordi”. Lo afferma su X Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera e promotore a suo tempo della legge che vieta in Italia di pubblicizzare le scommesse.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA