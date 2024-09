Simeone,la gente non si arrabbia da sola,evitare certe esultanze

agenzia

Così il tecnico dell'Atletico su quanto è successo nel derby

ROMA, 30 SET – “Non va bene quello che è successo, però non aiutiamo i protagonisti in campo quando provochiamo la gente, perché poi la gente si arrabbia. Noi dobbiamo mantenere la calma, e sapere in quali situazioni si può festeggiare un gol guardando verso le tribune. Non giustifico quanto è accaduto, però non è che i tifosi si arrabbiano da soli”. Così, dai microfoni di Dazn, Diego Simeone commenta quanto è successo durante Atletico-Real e l’interruzione del derby, poi ripreso, per le intemperanze dei sostenitori ‘colchoneros’. “Noi potremmo fare di più – ha aggiunto Simeone, riferendosi alle esultanze dei giocatori del Real dopo il gol di Militao -, però non lo facciamo”.

