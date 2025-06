Sindaco, ‘chi ha tradito Ferrara non può rappresentare la Spal’

agenzia

Fabbri silura Tacopina, 'siamo pronti a ripartire dal basso'

BOLOGNA, 08 GIU – “Chi ha tradito la città non può continuare a rappresentarne i colori”. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri annuncia l’apertura di un conflitto con Joe Tacopina, ex avvocato di Trump, proprietario della Spal, dopo la mancata iscrizione della squadra alla prossima serie C. In una nota inviata ai giornali locali, Tacopina ha ricordato di essere ancora lui il proprietario della Spal e ha accusato i tifosi di aver fatto scappare possibili investitori a causa del loro atteggiamento. “Non possiamo – dice Fabbri – continuare a dare fiducia a chi fino all’altro giorno ci garantiva che non ci sarebbero stati problemi per l’iscrizione alla Serie C, e che all’improvviso ha dichiarato di non aver provveduto al pagamento necessario per l’iscrizione. È assurdo scaricare la colpa sul clima cittadino e sui tifosi”. Il Comune di Ferrara pensa, per la Spal, a un futuro senza Tacopina. “Siamo già al lavoro – dice Fabbri – per costruire una ripartenza dal basso, con una nuova società e con una nuova squadra. “Siamo già in contatto con i rappresentanti della Figc – ha detto Fabbri – con i quali abbiamo già avviato un’interlocuzione chiara: abbiamo comunicato la volontà della città di procedere in autonomia con un nuovo progetto e ribadito che la Spal della precedente proprietà non rappresenta più Ferrara. Con loro stiamo verificando ogni aspetto legato ai diritti e alle prerogative della città in questa nuova fase. Con il supporto dei nostri legali, avvieremo tutte le verifiche necessarie sui diritti legati alla gestione dello stadio e sugli altri beni comunali attualmente nella disponibilità della società”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA