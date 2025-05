agenzia

'Non ci sono miracoli. Sono felice di essere al Roland Garros'

PARIGI, 23 MAG – “Sono molto felice di essere qui”: lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa al Roland Garros di Parigi. ”Non ci sono miracoli. Serve tempo’”, ha proseguito Sinner, aggiungendo: ”Lavoro duro per cercare di raggiungere il livello fisico desiderato, il miglior feeling in campo”.

