Sinner al Six Kings Slam, il torneo più ricco di sempre: chi vince incassa una cifra astronomica

Prima match contro Medvedev

Jannik Sinner è sbarcato insieme al suo team in Arabia Saudita, pronto a giocare il Six Kings Slam. Arrivato a Riyad, il n. 1 al mondo è stato accolto con una cerimonia di benvenuto tra fiori, sorrisi e bevande locali.Saranno sei i campioni che si sfideranno al “Six Kings Slam” nell’esibizione più ricca di sempre: il montepremi in palio, infatti, supera abbondantemente quello di ogni torneo dello Slam in programma, con i suoi 6 milioni di dollari riservati al vincitore. In campo oltre a Sinner ci saranno anche Novak Djokovic, Rafa Nadal che ha annunciato l’addio al tennis a fine stagione, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Il tabellone prevede l’ingresso direttamente in semifinale di Djokovic e Nadal, e di conseguenza due quarti di finale che ne andranno a definire gli sfidanti.

Questi due match sono in programma domani: alle 18.30 ora italiana si sfidano Jannik Sinner e Daniil Medvedev a pochi giorni dal quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il vincente di Sinner-Medvedev giocherà in semifinale contro Novak Djokovic.