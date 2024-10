agenzia

L'azzurro si impone sul serbo in due set, per 7-6, 6-3

ROMA, 13 OTT – Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Shanghai battendo in finale Novak Djokovic col punteggio di 7-6, 6-3. Per il n.1 al mondo si tratta del 17/o titolo in carriera e il settimo del 2024.

