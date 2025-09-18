«Sinner come Hitler», l’ultima follia di Fedez finisce in Procura per istigazione all’odio razziale

il caso

L'iniziativa di un consigliere comunale di Bolzano. Ma è un coro di sdegno: «Rara stupidità»

Dopo le polemiche, arriva un esposto contro il rapper Fedez per il testo in cui paragona Jannik Sinner ad Adolf Hitler, suscitando dure reazioni. Il consigliere comunale di Bolzano, Giuseppe Martucci di Fratelli d’Italia, ha depositato una denuncia basata sull’articolo 604-bis del Codice Penale, che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio razziale.

Il contenuto contestato

Il passaggio oggetto di critica recita: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Per Martucci, questa frase contiene due elementi gravi: il richiamo al “puro sangue italiano”, che evoca la retorica della purezza razziale nazifascista, e il paragone di Sinner, cittadino italiano e altoatesino, con Hitler, ritenuto totalmente inaccettabile.

Difesa dei valori costituzionali

Martucci spiega: «Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo consentire la normalizzazione di linguaggi che promuovono razzismo e odio da parte di personaggi pubblici».

Reazioni politiche e pubbliche