il caso
«Sinner come Hitler», l’ultima follia di Fedez finisce in Procura per istigazione all’odio razziale
L'iniziativa di un consigliere comunale di Bolzano. Ma è un coro di sdegno: «Rara stupidità»
Dopo le polemiche, arriva un esposto contro il rapper Fedez per il testo in cui paragona Jannik Sinner ad Adolf Hitler, suscitando dure reazioni. Il consigliere comunale di Bolzano, Giuseppe Martucci di Fratelli d’Italia, ha depositato una denuncia basata sull’articolo 604-bis del Codice Penale, che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio razziale.
Il contenuto contestato
Il passaggio oggetto di critica recita: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Per Martucci, questa frase contiene due elementi gravi: il richiamo al “puro sangue italiano”, che evoca la retorica della purezza razziale nazifascista, e il paragone di Sinner, cittadino italiano e altoatesino, con Hitler, ritenuto totalmente inaccettabile.
Difesa dei valori costituzionali
Martucci spiega: «Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo consentire la normalizzazione di linguaggi che promuovono razzismo e odio da parte di personaggi pubblici».
Reazioni politiche e pubbliche
Anche la Südtiroler Volkspartei (Svp) ha duramente criticato il rapper: i parlamentari Julia Unterberger e Manfred Schullian hanno definito l'accostamento «di rara stupidità e offensivo per tutta la minoranza di lingua tedesca in Italia». Nella nota accusano Fedez di "riesumare volgarità da retrobotteghe" per visibilità, sottolineando che la diversità culturale non può essere un problema né motivo di offesa.