Sinner comincia a Cincinnati la sua campagna americana: il Master 1000 in Ohio per preparare gli Us Open

tennis

Il numero 1 del mondo entra direttamente al secondo turno. In tabellone altri sei italiani

Tenere a distanza di sicurezza Carlos Alcaraz, che in Ohio potrà incontrare solo in finale, difendendo il titolo vinto un anno fa. La campagna americana di Jannik Sinner parte a Cincinnati, il Master 1000 al via dal 7 agosto e diventato celebrity anche, o soprattutto, perché segna il ritorno in campo del n.1 del tennis mondiale: l’azzurro infatti non gioca un torneo dal 13 luglio, quando a Wimbledon ha alzato al cielo il più ambito degli Slam.

Poi ha rinunciato a Toronto, scelta condivisa da altri big della racchetta (compreso lo spagnolo n.2) per concentrare le energie sul Master nel quale è necessario non perdere punti vista la vittoria di un anno fa (battuto in finale Frances Tiafoe). Esordirà direttamente al secondo turno contro uno tra Vit Kopriva e un qualificato:; ai quarti potrebbe incontrare Lorenzo Musetti (che parte con il vincente del match tra Matteo Arnaldi e il francese Benjamin Bonzi). Mentre in semifinale per Sinner ci potrebbe essere Fritz. Sono sette gli azzurri al via (con cinque teste di serie, un record in un 1000 per l’Italia): Flavio Cobolli se la vedrà con uno tra il giapponese Nishioka e un qualificato, mentre Luciano Darderì incontra il vincente tra Comesana e Munar. Quanto a Lorenzo Sonego avrà di fronte Bergs o Farnley. Per Mattia Bellucci al primo turno c’è il bosniaco Dzumhur: se passa c’è subito l’ostacolo più grande perché troverebbe Carlos Alcaraz, che ai quarti potrebbe sfidare De Minaur.

Per Sinner quello del 2024 è stato un successo amaro perché il giorno dopo veniva rivelata la positività al clostebol, a cui era seguita l’assoluzione decisa dalla International Tennis Integrity Union. L’umore ora alla vigilia del torneo sul cemento Usa è decisamente diverso, scherzi e risate la fanno da padrone anche se a ‘turbarè le ore che anticipano il rientro in campo ci si è messa una sconfitta a calcio-tennis con il suo staff. A vincere infatti è stato il coach Simone Vagnozzi, con foto di rito scattata dal telefono di Darren Cahill che per l’occasione si è prestato anche a fare l’arbitro del match. Insomma il clima a Cincinnati 2025 è cambiato rispetto a 12 mesi fa, non gli avversari che restano agguerriti e tutti contro Sinner. In particolare Alcaraz, che torna sul circuito dopo l’assenza in Canada. Assente dell’ultima ora invece Novak Djokovic, che passa direttamente agli Us Open.

Sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center di Mason, il torneo, tra i più antichi del circuito Atp, le stelle del tennis andranno a caccia del trofeo e del ricco montepremi (quasi un milione di euro destinati al solo vincitore): il numero dei tennisti in tabellone è salito a 96, grazie anche all’investimento da 260 milioni di dollari.