Sinner, domenica sapremo chi è più forte tra me e Alcaraz

agenzia

'Se voglio giocare alla pari dovrò alzare il livello'

ROMA, 17 MAG – “Domenica sarà una gara ancora differente, se voglio giocare alla pari devo alzare il livello. Dipende anche dalle condizioni, vediamo. A prescindere del risultato sono contento di quello che ho fatto”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver strappato il pass per la finale agli Internazionali. “Si saprà domenica chi è più forte tra me e Carlos – ha aggiunto -. Mi fa bene giocare con Alcaraz prima di due grandi slam. Noi poi siamo due giocatori diversi, quando giochiamo contro il livello è alto perché ci spingiamo a fare cose che non facciamo. Ma questa gara da parte mia è diversa, sono in una situazione che non ho mai vissuto. Voglio solo vedere a che punto sono”.

