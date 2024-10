Sinner domina il ranking Atp, sicuro di chiudere l’anno da n.1

agenzia

L'azzurro al comando davanti ad Alcaraz, 14 italiani in top 200

ROMA, 14 OTT – Con la certezza di chiudere l’anno da n.1, Jannik Sinner continua a dominare la classifica mondiale. Dopo l’ennesimo successo stagionale, con la vittoria del Masters di Shanghai dove ha battuto in finale Novak Djokovic, il tennista azzurro resta saldo in testa davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al tedesco Alexander Zverev nel ranking pubblicato dall’Atp. Terzo uomo nell’era Open a conquistare i suoi primi due trofei nei major in singolare nello stesso anno, l’azzurro inizierà la sua 18ma settimana da numero 1 del mondo. Djokovic, resta ai piedi del podio, quartro davanti al russo Daniil Medvedev. L’americano Taylor Fritz, eliminato in semifinale a Shanghai proprio dal serbo ex n.1 ha guadagnato però una posizione, salendo al sesto posto ai danni del russo Andrey Rublev. Casper Ruud, 8/o, e Alex de Minaur, 9/o, sono risaliti rispettivamente di una e due posizioni. Il ceco Tomas Machac, semifinalista a Shanghai battuto da Sinner, ha raggiunto il miglior ranking della sua carriera scalando otto posizioni. E tra le nuove generazioni, l’altro ceco Jakub Mensik, 19 anni, sale 1l 51/o posto (+14). Altro giovane in ascesa è il cinese Juncheng Shang che guadagna due posizioni e entra per la prima volta nella top 50. E sono 14 questa settimana gli azzurri tra i migliori 200 al mondo: stabile Lorenzo Musetti (18), Flavio Cobolli (30) e Matteo Arnaldi (36): scala due posti Matteo Berrettini (42) 1. Jannik Sinner (Ita) 11920 pts 2. Carlos Alcaraz (Spa) 7120 3. Alexander Zverev (Ger) 6795 4. Novak Djokovic (Ser) 6210 5. Daniil Medvedev (Rus) 5530 18. Lorenzo Musetti (Ita) 2425

