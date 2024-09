Sinner dopo il successo a New York è tornato nella sua Sesto

agenzia

Il 23enne cerca il massimo della privacy per vedere sua zia

BOLZANO, 11 SET – Dopo il suo successo agli Us Open a New York, Jannik Sinner è tornato nella sua Sesto. L’altoatesino in mattinata è atterrato a Malpensa, come documenta anche una foto pubblicata sui social, per poi raggiungere la val Pusteria. Sinner, durante la premiazione, aveva dedicato la vittoria a sua zia, la sorella di sua madre, “perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita”. “Ed è bellissimo dividere con lei questo momento, è stata una persona importante per me”, aveva aggiunto. Anche per questo motivo il 23enne cerca a Sesto il massimo della privacy.

