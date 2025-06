Sinner dopo ko Halle ‘non tutti i giorni vanno come vorresti’

agenzia

N.1 tennis: 'ora qualche giorno di riposo prima di Wimbledon'

ROMA, 20 GIU – Il giorno dopo l’eliminazione all’Atp 500 di Halle per mano di Sasha Bublik, Jannik Sinner si affida ad Instagram per descrivere il suo stato d’animo: “Non tutti i giorni vanno come vorresti, questo fa parte del gioco. Grazie al torneo e a tutti i miei fan per il supporto, complimenti a Bublik. Ora – conclude il n.1 del mondo – mi prendo qualche giorno di riposo prima di Wimbledon. Una settimana per resettare e prepararmi. Ci vediamo presto”.

