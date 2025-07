Sinner e l’incredibile record: mai nessuno a Wimbledon come lui

tennis

Nell'era open battuti supercampioni come Bord, McEnroe, Federer e Nadal

Terza vittoria in tre set, quarta volta consecutiva agli ottavi di Wimbledon, 17esima occasione alla seconda settimana di uno Slam: Jannik Sinner corre sui prati dei Championships: «Sono ovviamente molto contento.

Ma non bisogna mai dare nulla per scontato. Soprattutto sull’erba: quando mentalmente non sei al 100%, o magari a volte sei un po’ lento, è facile perdere un set».Mai nessuna testa di serie aveva persi così pochi game ai Championships nell’Era Open arrivando fino agli ottavi come quest’anno Sinner (17). «Rispetto al record, quello che conta davvero sono le partite vinte e perse, so che tutto può cambiare molto rapidamente da un turno all’altro».

