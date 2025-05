Sinner ‘felice di poter giocare di nuovo, è quello che amo’

agenzia

'Anche se non avessi vinto sarebbe stato un bel giorno'

ROMA, 10 MAG – “Emozione fantastica, tre mesi sono abbastanza lunghi, anche se mi sono comunque divertito con famiglia e amici , ma sono molto contento di poter giocare a tennis, è quello che amo ed è fantastico”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver vinto al debutto degli Internazionali in occasione del suo rientro in campo. “Onestamente non so cosa dire, non c’è posto più bello per me di dove giocare a tennis, ha aggiunto. Poi ha concluso: “Difficile non giocare per tre mesi perché non hai feedback. Andavo a tratti oggi, ma sono contento di aver vinto. Il risultato poi arriverà, oggi sono contento di giocar a tennis. Anche se fosse andata diversamente sarebbe stato un bel giorno lo stesso”.

