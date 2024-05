Sinner ‘giocherò al Roland Garros solo se sarò al 100%’

agenzia

'Non ho fretta, curare il corpo è importante'

ROMA, 05 MAG – “Arrivare a Parigi senza partite qui a Roma non è semplice. Giocherò il Roland Garros solo se sarò in grado al 100%, dobbiamo vedere anche perché si gioca 3 set su 5”. Jannik Sinner dopo il forfait a Roma getta ombre anche sulla partecipazione allo slam parigino. “Credo che abbiamo imparato qualcosa e per l’anno prossimo possiamo gestire ancora meglio la situazione. Non si può essere perfetti, vorrei giocare tutti i tornei. Ero il primo a dire di provare qui, ma in tanti mi hanno consigliato di non farlo. Non è una sconfitta. Non voglio buttare 3 anni di carriera in futuro, non ho fretta. Curare il corpo è la cosa più importante”.

