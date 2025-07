Sinner, “Ho usato la sconfitta a Parigi per vincere qui”

agenzia

"A Roland Garros è stata dura, Ci ho lavorato sopra"

ROMA, 13 LUG – “A Parigi la sconfitta è stata dura. Ma non importa come vinci o come perdi. Soprattutto nei tornei importanti devi capire cosa non ha funzionato e lavorare su quello: usare la sconfitta e continuare a lavorare. Ed è uno dei motivi per i quali sono qui con questo trofeo”. Sono le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria del torneo di Wimbledon.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA