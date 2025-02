Sinner: la Ptpa di Djokovic ‘il sistema va cambiato’

agenzia

Ora "é un club per coprire accordi creati su misura"

ROMA, 15 FEB – “Non importa per chi va il tuo tifo, diverse cose sono ora chiare. Il sistema non è un sistema, è un club. Quello che dovrebbe essere una discrezione caso per caso è di fatto una copertura per accordi fatti su misura, trattamenti ingiusti e sentenze inconsistenti”. Così la Professional Tennis Players Association (Ptpa) di Novak Djokovic sul caso Sinner con una nota ufficiale pubblicata sui social. “Non sono solo le differenti decisioni per i differenti giocatori. È la mancanza di trasparenza. La mancanza di un processo. La mancanza di una coerenza. La mancanza di credibilità delle agenzie governative incaricate della regolamentazione del nostro sport e degli atleti. La mancanza di impegno da parte dell’Atp, Wta, Grande Slam, Itia e Wada nel riformare e creare un giusto e trasparente sistema nel futuro. Questa predilezione è inaccettabile per tutti gli atleti e mostra una profonda mancanza di rispetto per tutti sport e i suoi fan. È tempo di un cambiamento. E lo faremo”.

