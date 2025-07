Sinner, mai avrei immaginato di giocare la finale a Wimbledon

agenzia

"Giocato bene nei momenti importanti. Ora vedremo che succederà"

ROMA, 11 LUG – “Era il torneo che guardavo da giovane in tv, non mi sarei mai immaginato di giocare la finale, E’ incredibile. Qui ci sono mio papà e mio fratello e raggiungere questo risultato è ancora più bello, ma dietro c’è tanto lavoro”. Così Jannik Sinner dopo aver raggiunto la finale a Wimbledon, battenndo Novak Djokovic. “Ho servito bene, mi sono mosso molto meglio oggi, ma credo che lui nel terzo set non stesse bene – ha aggiunto -. Io ho cercato di giocare al meglio soprattutto nei momenti importanti. Sono molto contento. Ora vedremo che succederà in finale. Sarà un grande onore dividere il campo con Alcaraz”.

