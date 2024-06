++ Sinner, n.1? Sono felice, credo che l’Italia se lo meriti ++

agenzia

'Contento del traguardo ma resto concentrato sulla semifinale'

PARIGI, 04 GIU – “Sono molto felice. Felice di avere questo numero in classifica, dietro c’è tantissimo lavoro. Tra due giorni c’è un match importante, le semifinali del Roland Garros, sono molto concentrato su questo, ma sono contento”: lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa a Parigi. “Primo italiano numero 1? Credo sia una grande cosa per l’Italia. Sono felice di essere parte di questo movimento italiano. Le persone giocano sempre più a tennis…”. Prima della semifinale ha “due giorni liberi, che useremo per riposo ma anche per allenamento. Sarà difficile ma non vedo l’ora. Sono queste le partite per le quali mi alleno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA