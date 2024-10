Sinner “nessun rischio per le Finals e la Davis”

agenzia

"Mi riposo qualche giorno, tornerò al lavoro venerdì o sabato"

ROMA, 29 OTT – “Non mi sono sentito benissimo nei giorni scorsi, ma pensavo fosse solo un po’ della stanchezza, poi sono andato domenica dal dottore il quale mi ha detto che si tratta di un virus, niente di grave. Non c’è nessuna preoccupazione per le Atp Finals (dall’10 novembre) e tantomeno per la Coppa Davis”. Così Jannik Sinner, ai microfoni di Sky Sport racconta i motivi della sua decisione di non partecipare al torneo di Parigi Bercy, dove doveva esordire oggi direttamente al secondo turno. “Tutto passa in tre-quattro giorni ma comunque non mi sentivo abbastanza forte per giocare in questo momento, sono anche disidratato quindi abbiamo preso questa decisione – afferma ancora il n.1 al mondo -. Ora starò a riposo fino a giovedì poi vediamo come sto, ma eventualmente riprendiamo la preparazione non venerdì ma sabato e domenica. C’è tanto tempo a disposizione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA